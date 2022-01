ORTA DI ATELLA DICE ADDIO AD ELISA. Aveva solo 45 anni

ORTA DI ATELLA (Lidia e Christian de Angelis) – Addio Elisa, aveva solo 45 anni. Una ennesima vittima del male, che troppo presto lascia questa Terra e chi l’ha amata. Stamani alle 10 presso la Chiesa di San Massimo Vescovo ad Orta Di Atella si sono celebrati i funerali della dolcissima e generosa Elisabetta Mozzillo, sposata con Franco Pellino. Una donna meravigliosa che sempre con il sorriso ha lottato per sconfiggere il male, ma che non vi è riuscita. Tanti i presenti per l’ultimo saluto. Questa la toccante dedica di un amico, Cristian Piccirillo: “Alla mia cara amica Mozzillo Elisabetta Ce ne andiamo…Ce ne andiamo senza fare rumore in silenzio senza sapere dove Se ci è dato di pronunciare un nome non sappiamo se sia stato scritto per noi Ce ne andiamo come siamo venuti in un quieto abbandono finale Quando tocca e ci tocca comunque ce ne andiamo da soli perché questa è la vita questo quel sole che accese lo sguardo e lo spense improvviso su noi.”