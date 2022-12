ORTA DI ATELLA. Vincenzo Gaudino non è più sindaco: 10 consiglieri firmano dal notaio. ECCO CHI SONO

Si torna al voto la prossima primavera. L’avventura politica dell’avvocato è durata poco più di un anno. Fu eletto nel novembre 2021 dopo due anni di gestione commissariale.

ORTA DI ATELLA E’ durata poco più di un anno la sindacatura di Vincenzo Gaudino che, da poche ore, non è più il primo cittadino di Orta di Atella. Dieci consiglieri si sono, infatti, recati dal notaio De Biase di Grazzanise e firmato le dimissioni, sancendo la fine del governo cittadino. Orta di Atella, che veniva da due anni di gestione commissariale dopo lo scioglimento della precedente amministrazione comunale per condizionamenti di camorra (l’ultimo sindaco in carica è stato Andrea Villano), tornerà, quindi, al voto già la prossima primavera.

A firmare le dimissioni sono stati: il presidente del consiglio comunale Antonio Carbisiero, Gianfranco Arena, Antonio Russo, Maria Iovane, Pasquale Lamberti, Adriana Laura Cinquegrana, Maria Di Pietro, Raffaele Lampano, Giovanna Migliore, Antonio Santillo.