Perpetua e altri due testimoni provano a “salvare” il prete accusato di abusi e prostituzione minorile: “Mai da solo con i ragazzi”

PRESENZANO – Hanno parlato nel processo a carico di Don Gianfranco Roncone la Perpetua della chiesa, il presidente dell’azione Cattolica e un educatore.

Tutti e tre hanno raccontato che il prete, operante nella parrocchia di Presenzano, aveva ottimi rapporti con la comunità e non ha avuto mai un atteggiamento ambiguo con i ragazzi.

Inoltre, segnalano i testimoni, “i ragazzi non sono mai stati soli con il parroco“.

Secondo le indagini, il prete aveva avuto rapporti intimi con ragazzi provenienti dall’Europa e dall’Africa, consumati in alberghi nei dintorni della stazione di Napoli o in sale cinematografiche porno. Non solo, Roncone √® accusato anche di aver molestato un ragazzo all’interno della canonica della chiesa.