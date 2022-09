PORNO ASSUNZIONI DI MAGLIOCCA ALLA PROVINCIA. ATTO III. E vai col tango: posto fisso anche per il figlio della sua assessora che “gli ha portato” 349 voti

Ora ci vorrebbe il solito moto di indignazione, ma, come si suol dire, fate come avessimo già dato, tanto è inutile. Vi spieghiamo qualcosa su ciò che noi riteniamo voto di scambio in termini di diritto penale (e non entriamo nel merito) e quello che è voto di scambio in ambito etico-politico

PIGNATARO MAGGIORE – Nella galleria degli orrori firmata Giorgio Magliocca, decliniamo un’altra generalità a dir poco osé tra i vincitori o i ripescati – ma è esattamente la stessa cosa – dei concorsi banditi (non sostantivo, ma sempre participio passato del verbo bandire) dall’amministrazione provinciale.

Torniamo sul luogo del delitto, cioè dinanzi alla graduatoria che ha premiato due candidati direttamente per un contratto a tempo indeterminato, con la qualifica di tecnico di produzione dei servizi, categoria B3, ovvero Maria Laura Provitera e il maddalonese Francesco Cioffi, a cui ieri abbiamo meritatamente dedicato un intero articolo (LEGGI QUI) .

Ma questo concorso ha premiato altre 3 persone., attraverso l’inquietante ripescaggio, cioè attraverso l’allargamento di un piano del fabbisogno del personale approvato solo un anno fa e su cui erano stati incardinati tutti i bandi.

Di queste, in attesa di capire bene da quali lidi provengano la signora o signorina Provitera, i signori Ermanno Petrenga e Domenica Santoro, un candidato va particolarmente sottolineato: recuperato e assunto per allargamento della graduatoria Andrea Fucile da Pignataro Maggiore.

Ora, l’esperienza ci consiglia di essere prudenti per dare che certo che Petrenga e Santoro siano due persone entrate con la sponsorizzazione-raccomandazione di qualcuno. L’abbiamo capito dalle operazioni, ugualmente pornografiche, ma quantomeno un minimo accorte, con cui l’ASL di Caserta ha riaperto più volte la graduatoria del suo concorsone, fino ad arrivare del 147esimo, cioè del fratello di Alfonso Golia, attuale sindaco di Aversa.

L’approdo al nome di Golia ha rappresentato anche una fortuna per diversi non raccomandati, visto e considerato che l’obiettivo di arrivare esattamente a quel numero, 147, così come l’Asl è effettivamente arrivata, non poteva non passare per l’assunzione del numero 146, 145, 144 e così via. Cioè di persone che, probabilmente, non avevano santi in paradiso e mai sarebbero stati assunti qualora al numero 147 non ci fosse il fratello del politico di Aversa, vero emblema e quintessenza del patto di potere stipulato dal consigliere regionale Giovanni Zannini e dall’aspirante parlamentare Stefano Graziano.

Ma chi era ‘sto Andrea Fucile da agitare Magliocca a tal punto da far crescere del 150% la quota di assunti per la categoria B3, tecnici di servizi? Trattasi del figliolo di Virginia Russo, assessore alle Politiche Sociali della giunta capitanata dal sindaco Giorgio Magliocca e autrice alle ultime elezioni comunali di una performance che le ha consentito – a quanto pare anche e soprattutto grazie al supporto elettorale fornito dallo stesso candidato sindaco – di segnalarsi con 349 voti personali.

Come si evince dalla foto che pubblichiamo, Russo, mamma del neo assunto Fucile, faceva ed evidentemente fa parte del gruppo più vicino a Magliocca.

Sul significato dei 349 voti raccolti dalla candidata Russo, che trovano a nostro avviso un seguito logico nell’assunzione del figlio Andrea Fucile nell’amministrazione provinciale guidata da Magliocca, ci siamo già pronunciati sia in occasione dell’articolo da noi dedicato all’assunzione del figlio di Michele Picozzi, Saverio, candidato alla liste delle elezioni comunali di Caserta formata da Zannini e Magliocca (287 preferenze – LEGGI QUI ), sia nel già citato articolo sull’assunzione del fratello del mitico Raffaele Cioffi, discreto, sobrio ed elegante (😂) uomo ombra del presidente della provincia.

Noi non entriamo e non entreremo mai nel merito di un ragionamento finalizzato anche solo a verificare l’esistenza di ragioni che possono riportare a ipotesi di un voto di scambio penalmente rilevante. Non lo faremo, perché è totalmente inutile. Perché questi accertamenti andavano fatti già nei mesi scorsi, infilando l’occhio della giurisdizione nelle tante trame che hanno fatti di questi concorsi uno strumento servito a fabbricare tonnellate di voti.

Ora, se nulla è stato fatto, chi è titolare dell’azione penale è fuori tempo massimo. Detto questo, però, precisando che la nostra affermazioni non riguarda assolutamente l’eventuale qualificazione penale di certi comportamenti, diciamo forte e chiaro che da un punto di vista dell’etica politica, qui a Caserta totalmente inesistente e sostituita dalla pratica di un manipolo di “anticristo”, questo si chiama voto di scambio.