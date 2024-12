PROVINCIA. Altro appalto da 394 MILA EURO (254 mila con il ribasso) al genero del procuratore di Isernia, il giudice Carlo Fucci

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

Per i lavori ad una scuola di Casagiove, il marito di Giulia Fucci, assunta a sua volta nell’ufficio legale dell’ente al tempo governato da Giorgio Magliocca, ha ricevuto l’appalto, questa volta con il metodo del prezzo più basso. Un complicato sistema sul quale torneremo sui ribassi e sul calcolo, per capire meglio il 35,5450% vincente messo in busta da Eugenio Catalano

CASERTA/CASAGIOVE – Inutile girarci attorno. Quello di Eugenio Catalano, imprenditore 39enne di Saviano, è diventato un caso particolare.

Non è improbabile che si tratti di un’impresa che lavori bene, in maniera seria. Ma il fatto che Catalano sia il marito di Giulia Fucci, figlia di Carlo Fucci, per tanto tempo sostituto procuratore a Santa Maria Capua Vetere e attuale procuratore della repubblica di Isernia, assunta all’amministrazione provinciale di Caserta nei concorsi, ormai famosi e famigerati, banditi a raffica e oggi sotto la lente d’ingrandimento dell’autorità giudiziaria, dà al 39enne una caratterizzazione pubblica che va al di là di quella già esistente nel momento in cui un’impresa si aggiudica gare ed affidamenti finanziati con il denaro dei cittadini.

L’altro giorno (CLICCA E LEGGI) scrivemmo dell’aggiudicazione che la Provincia di Caserta aveva fatto nei confronti dell’Impresa Catalano, con affidamento diretto da 80 mila euro legato all’1% di ribasso offerto dall’imprenditore, nei giorni in cui si sanciva l’assunzione di Giulia Fucci.

Oggi, invece, ci occupiamo di una gara molto più lucrosa, con base d’asta da 394 mila euro, per la costruzione post demolizione della mensa scolastica del plesso di piazza degli Eroi a Casagiove, gestita sempre dalla stazione appaltante della Provincia.

Questa gara ha visto la pubblicazione del suo esito il giorno 28 agosto 2023, sancito a 9 mesi dalla graduatoria che vide trionfare Giulia Fucci, terza vincitrice in classifica di un concorso per l’ufficio legale che, grazie all’ormai noto “giochino” della pianta organica bis, raccontato spesso da CasertaCe, si allargò fino ad otto assunzioni.

Per descrivervi l’esito della gara in questione bisogna purtroppo ritornare a parlare della modalità di aggiudicazione delle gare con il criterio del prezzo più basso. Che, poi, non è il prezzo più basso “secco”, ma in base ad un parametro aritmetico che, detta così, già uno ci capisce poco.

Noi, negli anni, siamo stati costretti ad imparare il meccanismo e oggi ve lo ripresentiamo relativamente all’appalto aggiudicato ad Eugenio Catalano e alla sua Impresa Catalano srl.

La provincia invita 30 ditte a presentare un’offerta per questi lavori. Di questa trentina, risponderanno con i loro ribassi, solo 21 imprese. Una di queste società sarà esclusa. Probabilmente per un errore nella documentazione, ma se aspettiamo che la provincia pubblichi – come la legge prevede – i verbali di gara, stiamo freschi.

Delle venti ditte in gara, quindi, il rup, l’ingegnere napoletano Vincenzo Gianfrancesco, deve mettere da parte il 20% delle offerte presentate, ovvero le due offerte più vantaggiose e quelle più basse, in modo da formare una media di tutti i ribassi presenti nella forbice restante.

Al momento ci fermiamo qui, perché è necessario approfondire e tornare sulla metodologia e sui numeri alla base di questa aggiudicazione. Ci sono dati che non tornano in base ai ribassi e alla differenza tra questi e la media, ma prima di poterlo affermare, è giusto un supplemento di “analisi”.

Detto ciò, l’impresa Catalano risulterà vincitore al termine di questo complicato calcolo, con il 35,5450%, un 0,2194% in più sulla cosiddetta soglia di anomalia, ovvero quella cifra che rende le somme superiori a 35,7644%, la citata soglia anomala, non aggiudicatarie della gara, seppur con un ribasso superiore a quella poi vincente.

Seconda in graduatoria, con un ribasso del 35,4580%, la società TECHNOLOGY WORK dell’imprenditore di Castel Volturno, Marco Coronella. Se le cifre percentuali sono complesse da spiegare, la differenza tra l’offerta di Catalano e quella di Coronella è più semplice se specificata in denaro: 343 euro di sconto in più che sono serviti all’Impresa Catalano di aggiudicarsi questi lavori.

clicca qui per leggere le offerte e l’aggiudicazione