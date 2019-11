PROVINCIA. Magliocca da le deleghe a dieci consiglieri. Nomi e materie

Caserta – (gg) Le notizie sull’amministrazione provinciale di caserta hanno aperto, stamattina, la lunghissima giornata di super news targate Casertace, e ora la chiudono pure.

A pensarci bene, i due articoli non sono concettualmente estranei l’uno all’altro.

In effetti, non si capisce bene se siano più porno i siti che gli hacker hanno infilato nel poroso portale (si fa per dire) dell’amministrazione provinciale (clicca qui per leggere il nostro articolo di stamattina) o se, invece, sono più porno le deleghe che il presidente Giorgio Magliocca ha dato ai suoi consiglieri. Porno o non porno, più porno o meno porno, questo è comunque un film perché la legge al di là di quello che può essere stato scritto caninamente nello statuto dell’ente, non riconosce formalmente il ruolo del consigliere delegato.

Al contrario, nel momento in cui ha abolito la giunta provinciale, ha voluto sottolineare che l’espressione amministrativa delle province è totalmente nelle mani della responsabilità giuridica del presidente. Il consiglio provinciale deve fare il suo: atti di indirizzo, mozioni e deliberazioni fondamentali, come quelle riguardanti l’approvazione dei bilanci.

Per cui, un consigliere può opporre al presidente un tema di urbanistica, di lavori pubblici, di attività produttive, ma l’atto di governo non potrà che essere rappresentato da una delibera monocratica del presidente o da una determina dirigenziale, che resta viva come retaggio della legge Bassanini.

Tutto il resto fa spettacolo e serve a riempire le discussioni inutili dei nostri politici e ad attribuire le cariche puramente informali, onorifiche, non previste da alcuna legge vigente e gerarchicamente prevalente rispetto a uno statuto o a un regolamento, scritto così, giusto per cazzeggiare un po’ e per gettare un altro po’ di fumo negli occhi.

PS. Il presidente Magliocca ha attribuito deleghe a 10 consiglieri su 16, cioè a più del 60% del plenum. Questo, per chi mastica un po’ di diritto amministrativo, significa esattamente quello che abbiamo scritto in questo articolo.

QUI SOTTO IL PROVVEDIMENTO CONTENENTE I NOMI E LE DELEGHE.

