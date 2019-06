RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO. L’avvocato del maresciallo dell’Aeronautica: “Chi denuncia il mio assistito è sotto processo per lesioni e minacce”

CASERTA – Evidentemente poco attento alle reale dinamica del fatto per cui si procede, il vergante non ha compreso che per gli stessi fatti pende innanzi al Giudice Monocratico di S. Maria C.V. processo a carico dell’asserita persona offesa RUSSO Pasquale, imputato di condotte gravi di lesioni personali e minacce a carico di RUSSO Alberto e della moglie RICCIARDI Anna. Comprenderà da solo che si tratta di fatti gravi quelli di cui dovrà rispondere il detto Pasquale; sicuramente più gravi di quelli dei quali oggi si è trattato non dinanzi al tribunale, ma al giudice di pace. Accusa, quella innanzi al giudice di pace, che si ha ben ragione di ritenere strumentale e unicamente diretta a predisporre la difesa nel processo che vede RUSSO Pasquale imputato.

E’ una tecnica collaudata. In molte altre vicende processuali i germani Pasquale e Vincenzo RUSSO hanno provato a svolgere accuse strumentali nei confronti del fratello Alberto, che fino a oggi ha sempre visto proclamare in toto la propria innocenza. Non così per RUSSO Pasquale e Vincenzo condannati a vario titolo in primo grado per fatti commessi in danno del congiunto, poi caducati solo per intervenuta prescrizione. Ancora di recente, RUSSO Pasquale ha sentito solo dichiarare prescritto dalla Corte di Appello (sent. 1740/2019), nell’udienza del 5/03/2019, la condanna patita in primo grado; tant’è che si è visto anche condannare al pagamento delle spese processuali sostenute dal fratello Alberto.

Questo per doverosa rettifica di quanto da Ella affermato nell’articolo.

Si resta a disposizione per la produzione di tutte le sentenze che hanno dichiarato assolto RUSSO Alberto per non aver commesso i fatti dei quali era stato ingiustamente accusato.

Avv. Enrico Monaco

