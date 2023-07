S. MARIA C.V. Colpo di sonno, perde il controllo dell’auto e cappotta: 3 feriti

Subito dopo il sottopasso di via Napoli

SANTA MARIA CAPUA VETERE – Incidente, ieri sera, in via Napoli a Santa Maria Capua Vetere, subito dopo il sottopasso. Un uomo alla guida della sua auto ne ha perso il controllo ribaltandosi. Probabilmente alla base del sinistro un colpo di sonno. Tre i feriti: una coppia di coniugi, per i quali si è reso necessario il trasporto all’ospedale di Marcianise, mentre fortunatamente illesa la figlioletta di 8 anni. Sul posto i sanitari del 118 e una volante della polizia.