S.MARIA C.V. In carcere girano cellulari tra detenuti: scatta il sequestro

SANTA MARIA CAPUA VETERE – Giornate ad alta tensione per il personale di Polizia Penitenziaria in servizio nel carcere di Santa Maria Capua Vetere.

Come riferisce, infatti, Tiziana Guacci, segretario regionale per la Campania del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria, “nelle ultime ore i poliziotti in servizio nel carcere sammaritano sono stati protagonisti di una importante operazione di servizio, nel Reparto Tamigi, che ha permesso di ritrovare e sequestrare tre telefoni cellulari in carcere, comprensivi di Sim e cavi di ricarica. Il Sappe plaude al comportamento ed alla professionalità dimostrata dal personale di Polizia Penitenziaria in servizio a S.Maria Capua Vetere che ha risolto positivamente il problema”.

Interviene

in merito anche il segretario generale del primo Sindacato del Corpo, Donato Capece, il quale evidenzia che “nonostante la previsione di reato prevista dal art. 391 ter del Codice penale di recente emanazione per l’ingresso e detenzione illecita di telefonini nelle carceri, con pene severe che vanno da 1 a 4 anni, il fenomeno non sembra ancora attenuarsi. Torniamo a sollecitare urgenti soluzioni drastiche, come la schermatura delle Sezioni detentive e degli spazi nei quali sono presenti detenuti all’uso dei telefoni cellulari e degli smartphone”.