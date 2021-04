S.MARIA C.V. Misterioso allontanamento del parroco del Duomo don Vincenzo Gallanoro. E il motivo non convince

SANTA MARIA CAPUA VETERE – Se il parroco della chiesa più importante di Santa Maria Capua Vetere lascia all’improvviso la sua carica, la cosa non può essere ignorata da una testata locale come fatto giornalistico rilevante. Questo al di là delle motivazioni addotte dall’Arcidiocesi di Capua per spiegare l’allontanamento, si dice solo provvisorio. ma non ne siamo convinti, di don Vincenzo Gallonaro dalla funzione di parroco della chiesa del Duomo. Motivi di studio, è stato detto. Ma siccome mancano spiegazioni più dettagliate e più credibili, non incorriamo nel peccato di sensazionalismo affermando che il motivi potrebbero anche essere altri, come qualche bisbiglio, ma anche più di qualche bisbiglio, suggerisce tra “i bene informati” di Santa Maria Capua Vetere.