S.MARIA C.V. Nicola Leone indagato con altre 4 persone. Uno è un amministratore giudiziario. TUTTI I DETTAGLI

SANTA MARIA CAPUA VETERE – Cominciano a delinearsi i contorni dell’indagine della dda di Napoli che ha portato stamattina alla perquisizione all’interno dello studio professionale di Nicola Leone, avvocato e, a questo punto, ex assessore ai lavori pubblici e all’urbanistica del comune di Santa Maria Capua Vetere.

Nell’articolo precedente (CLICCA QUI PER LEGGERE) abbiamo fatto cenno ad una compravendita e alla relazione tra Leone e Francesco Zagaria, detto Ciccio ‘e Brezza, un tempo suo cliente. Adesso, si può dire ufficialmente che l’avvocato è indagato per interposizione fittizia con altre quattro persone, tra cui un amministratore giudiziario, in relazione ad una proposta di vendita per conto terzi formalizzata nel suo studio e inoltrata attraverso la sua pec personale. La perquisizione è avvenuta alla presenza di un rappresentante dell’ordine forense nel corso della quale gli inquirenti hanno acquisito le fotocopie del fascicolo dell’atto di vendita che si trovava regolarmente nell’archivio dello studio.

E’ ovvio che questa vendita per conto terzi incrociava gli interessi di Francesco Zagaria e quindi del clan dei casalesi.