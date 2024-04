S.NICOLA LA STRADA. Refezione scolastica: il sindaco Marotta anticipa i tempi e revoca l’appalto della mensa scolastica prima della riunione con le mamme

Il primo cittadino spiega le ragioni della sua decisione in una nota che riportiamo integralmente

SAN NICOLA LE STRADA (Debora Carrano) – Finisce ancora prima delle 16 di oggi pomeriggio, come invece era in programma questa mattina (CLICCA QUI PER LEGGERE L’ARTICOLO), la questione della refezione scolastica. Il sindaco Vito Marotta, infatti, ha sospeso la mensa come da suo intervento, revocando l’incarico alla ditta.

Confermato però l’incontro con le mamme alle quattro di oggi pomeriggio.

Ecco l’intervento del sindaco:



“Dopo gli episodi inaccettabili che sono emersi grazie alle segnalazioni del “Comitato Mensa Scolastica” e sui quali il Comune è immediatamente intervenuto, abbiamo deciso la risoluzione del contratto con la ditta che in questi mesi ha effettuato il servizio presso le scuole del nostro territorio.

Nonostante gli inevitabili disagi che questo provvedimento potrà creare, ci è sembrato necessario agire con determinazione: gli uffici hanno infatti riscontrato diverse circostanze negative e gravi inadempimenti che fanno dubitare della integrità e affidabilità della ditta nell’esecuzione del contratto.

Pertanto, da lunedì 8 Aprile, come conseguenza della decadenza dell’aggiudicazione, il servizio Mensa scolastica verrà sospeso.

Lavoreremo senza sosta, fermo restando la tempistica obbligatoria dettata dalla normativa, affinché il servizio riprenda al più presto e con un nuovo operatore”.