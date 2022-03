CAPODRISE/MARCIANISE – Baby gang ancora in azione a Capodrise, nel weekend appena trascorso. Sabato sera il branco di età compresa tra i 13 e i 17 anni, a quanto pare residenti nel Comune di Marcianise è tornato a colpire. Vittima un 16enne, assalito senza alcun motivo in via Dante a Capodrise e riempito di calci e pugni, i cui genitori hanno sporto denuncia al Commissariato di Marcianise. Il gruppo non sembrerebbe essere nuovo ad episodi del genere.