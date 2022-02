Schianto frontale tra una moto e un furgone: muore giovane papà

GALLUCCIO – Schianto tra un furgone ed una moto, muore centauro. Lo schianto è accaduto ieri pomeriggio lungo la Casilina, nel tratto compreso tra Piedimonte San Germano ed Aquino. A perdere la vita un fotoreporter 41enne, Rocco Di Nota, residente a Roccasecca (Frosinone). La moto per cause ancora in fase di accertamenti si è schiantata contro un furgone guidato da un uomo di Galluccio. Il giovane era divenuto padre da qualche mese. Nel 2003 in un brutto incidente, era venuto a mancare il suo amato fratello. Lascia la compagna, l’adorato figlio, e i genitori. Questo pomeriggio alle 16,00 saranno celebrati i funerali nella chiesa della Madonna della Santissima Assunta a Roccasecca Scalo.