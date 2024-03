Schianto sulla Provinciale: automobilista coinvolto fugge a piedi senza prestare soccorso

L’altro conducente è stato trasportato al pronto soccorso di Pineta Grande

GRAZZANISE – Schianto lungo la provinciale 333, che collega Grazzanise a Castelvolturno. Per causa ancora in corso di accertamento due auto si sono scontrate in maniera violenta.

Uno dei conducenti a seguito dell’impatto è scappato abbandonando la vettura mentre l’altra vittima è stata soccorsa e trasportata al vicino pronto soccorso dell’ospedale Pineta Grande per le cure del caso

Sul posto sono intervenuti carabinieri per il lievi tecnici del caso. Al vaglio dei militari le immagini delle telecamere di videosorveglianza, è caccia l’automobilista fuggito