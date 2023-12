Sconto di pena e scarcerazione per il fedelissimo di Schiavone

Legato a Carmine Schiavone aveva investito i soldi della fazione di Sandokan in un ristorante a Firenze

CASAL DI PRINCIPE – Sconto di pena per Giordano Arbolino, 40 anni, di Casal di Prinicpe. Arrestato per aver gestito per conto del clan dei casalesi fazione Schiavone un’attività di ristorazione nel centro di Firenze e per essere stato il mandante di alcune estorsioni. Secondo gli inquirenti, Arbolino era considerato un fedelissimo di Carmine Schiavone. Questa connessione ha portato ad una serie di accuse e all’arresto di Arbolino. Questo sconto di pena ha determinato la sua liberazione anticipata, offrendogli la possibilità di lasciare il carcere.