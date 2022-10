Spacciatore ma indigente e con reddito di cittadinanza, 50enne in manette preso con 4 chili di marijuana

I carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Sessa Aurunca hanno proceduto all’arresto in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio.

SESSA AURUNCA Nel corso della mattinata odierna i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Sessa Aurunca durante un servizio volto a contrastare la commissione di reati in materia di stupefacenti hanno proceduto, in Minturno, frazione Scauri, unitamente ai militari della Compagnia Carabinieri di Formia , all’arresto in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio, di un cinquantenne del luogo.

I militari dell’Arma, a seguito della perquisizione personale e domiciliare hanno rinvenuto nella sua disponibilità oltre 4,0 kg. di marijuana e 24,1 gr.

di hashish, in gran parte custoditi nel seminterrato dell’abitazione e occultati all’interno di dieci secchi in plastica.

Inoltre sono state rinvenute e sottoposte a sequestro centinaia di infiorescenze di marijuana pronte ad essere confezionate, i contenitori per lo stoccaggio, ed un bilancino di precisione. Gli ulteriori immediati accertamenti hanno consentito di appurare che l’arrestato è percettore del reddito di cittadinanza. Lo stesso è stato accompagnato presso la casa circondariale di Cassino (FR), a disposizione della competente autorità giudiziaria.