SPARATORIA NEL RIONE TESCIONE. E’ stato scarcerato Gianfranco Lamonica: sarà processato

CASERTA (t.p.) – E’ stato scarcerato dal gip Minio del tribunale di Santa Maria Capua Vetere Gianfranco Lamonica, l’uomo che in tenuta militare qualche mese fa minacciò dei passanti e la barista di un locale nel rione Tescione con una pistola poi rivelatasi finta, barricandosi poi in un bar, dicendo di voler fare una strage.

Il militare poi esplose diversi colpi, tanto che la polizia fu costretta a rispondere al fuoco. In queste ore è stato reso noto anche che i periti, dopo un attento e lungo controllo, hanno stabilito che l’uomo può stare in giudizio e quindi il giudice, ascoltato gli esperti, ha dato il via libera all’iter che porterà l’uomo alla sbarra. L’uomo fu ferito alla gamba e al braccio in maniera lieve e oggi è stato scarcerato dopo la richiesta presentata dal suo legale avvocato Paolo Caterino.