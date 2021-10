SPECIALE ELEZIONI A CASERTA A 30 ore dalla chiusura dei seggi la sezione Elezioni del sito internet del Comune è in manutenzione. Errori ed orrori di un’organizzazione che fa acqua da tutte le parti

Parziali dati sui candidati consiglieri comunali che brancolano nel buio (tranne quelli più esperti), mentre ancora il sito del Viminale riporta dati errati sui candidati sindaco. Nel frattempo però, Ufficio anagrafe ed Ufficio elettorale sono chiusi da stamattina. Ma il segretario comunale non poteva organizzarsi meglio con uomini e mezzi adeguati?

CASERTA Se ci si collega in questo momento al sito internet del Comune di Caserta, nella sezione Speciale amministrative 2021, si legge che il sito è in manutenzione. Speranzosi, ancora una volta abbiamo provato a vedere se alle 21, per caso, avessero aggiornato i dati relativi ai candidati al consiglio comunale. Nulla da fare… a trenta ore dalla chiusura dei seggi, non è dato sapere chi è già eletto o chi può sperare di rientrare nel premio di maggioranza del proprio candidato sindaco, in caso di vittoria al ballottaggio di Zinzi o di Marino. Ecco, questo è stato chiaro fin da subito: nessuno avrebbe raggiunto la maggioranza al primo turno, quindi anche i tecnici del Comune di Caserta hanno capito che il 17 e 18 ottobre si vota nuovamente. Noi speriamo solo che, almeno al ballottaggio, vista la semplicità della conta, non accada quanto è accaduto dopo il turno di domenica e lunedì.

Dati sbagliati forniti al Viminale, Uffici anagrafe ed elettorale (per intenderci quelli allocati nella ex caserma Sacchi) chiusi da stamattina…. Ma, ci chiediamo, non era possibile organizzare meglio il lavoro? Non era possibile prevedere straordinari o impiegare più personale per impedire la magra figura che invece, dobbiamo registrare? Il dirigente, il segretario comunale Salvatore Massi, non ha pensato di chiedere “rinforzi” in termini di dipendenti comunali ad altri uffici, magari? e magari farsi “dare” mille-duemila euro dal collega Francesco Biondi per dei turni di lavoro straordinari? Tante domande che restano senza risposta. Eppure abbiamo provato a contattare il dirigente, ma purtroppo non ci ha risposto al telefono. Forse era impegnato.

Tornando, quindi, ai dati erroneamente trasmessi alla Prefettura e da questa al ministero degli Interni che ha poi provveduto a immetterli nel sito Eligendo del Viminale, ribadiamo che, anche in questo caso, è stato l’Ufficio elettorale del Comune di Caserta a fornire i numeri sbagliati (su Eligendo il dato errato che vede Marino al 38.34%, Zinzi al 28.66%, Del Gaudio 12,37%, Vignola al 10.18%, Giovine al 7.70%, Ronzo al 2.08% e Guerriero al 0.67%). Ora, ci chiediamo, chi dovrà comunicare al ministero che c’è stato un errore? Probabilmente lo farà l’Ufficio centrale per la proclamazione degli eletti che si è insediato oggi. Errori davvero marchiani, errori che danno Marino a 10 punti da Zinzi mentre, nella realtà, la differenza è la metà. Questo ha spinto Zinzi a presentare una diffida, ma al momento, quei dati sbagliati restano lì.