TEANO. “Irregolarità nella convocazione del consiglio comunale”. La nota del gruppo SiAmo Teano

TEANO (Pietro De Biasio) Riceviamo e pubblichiamo la nota del gruppo consigliare di minoranza SiAmo Teano con il suo capogruppo Fabrizio Zarone che si esprime sulla pregiudiziale che ha posto durante il consiglio comunale che si è svolto il 24 ottobre e sulle irregolarità nella convocazione dello stesso che si sono registrate. Di seguito il corpo della nota.

Durante l’ultima seduta del consiglio comunale tenuta il 24 ottobre scorso il Capogruppo del gruppo consiliare di minoranza “SiAmo Teano”, Avv. Fabrizio ZARONE, ha posto una pregiudiziale ad apertura della seduta lamentando come, pur essendo posto come secondo punto all’ordine del giorno l’approvazione del bilancio consolidato per l’esercizio 2021 del Gruppo Comune di Teano che, sebbene non sia direttamente il bilancio, è comunque materia direttamente riconducibile al bilancio, la seduta era stata convocata in modalità straordinaria e non ordinaria, come statutariamente previsto, con conseguente riduzione anche dei giorni messi a disposizione dei consiglieri comunali da cinque a tre. La maggioranza, more solito, ha respinto con voto unanime dei propri consiglieri detta pregiudiziale votata da tutti i consiglieri di opposizione presenti.

è poi passati alla costituzione delle commissioni consiliari ed a tal riguardo non abbiamo non potuto far rilevare come pur essendo stato l’unico gruppo consiliare a comunicare i nominativi dei propri consiglieri designati per ciascuna commissione a mezzo p.e.c. nel termine statutariamente previsto di cinque giorni dall’insediamento della nuova amministrazione e nonostante raccomandazioni formulate in occasione di ogni consiglio comunale, solo in questa seduta, con sospetta coincidenza con la costituzione del nuovo gruppo di opposizione composto da un solo consigliere comunale, l’amministrazione si è destata dal proprio sonno proponendo la costituzione delle commissioni consiliari di cui l’unica consigliera comunale del gruppo consiliare dichiaratosi costituito (perché dell’atto di costituzione non v’è traccia) al precedente consiglio comunale del 06 ottobre scorso è andata a comporre tutte le commissione, in totale spregio del dato elettorale che è quello uscito dalle urna e non il frutto di strategie politiche. Ciò senza considerare che, a norma di regolamento, i gruppi consiliari che non abbiano tempestivamente designato i propri componenti s’intende rinunciante! Alla fine, come spesso accade in Italia, chi rispetta le procedure è penalizzato!Infine, ascoltata la relazione dell’assessore al bilancio, Dott. Isidoro IZZO, coerentemente alla questione pregiudiziale prospettata all’inizio della seduta e nella convinzione che la deliberazione che si andava ad assumere era illegittima, abbiamo dichiarato di non partecipare al voto e ci siamo allontanati dall’aula, lasciando che i consiglieri di maggioranza e la consigliera comunale del nuovo gruppo consiliare restati tra i banchi del consiglio comunale portassero a compimento i lavori.Anche in questo fatto, come già fatto per il passato, valuteremo l’opportunità di portare a conoscenza del Prefetto di Caserta le irregolarità nella convocazione del consiglio comunale che anche in questa occasione, a nostro sommesso avviso, si sono registrati.