Terribile incidente nella notte, muore ragazza di 25 anni. Tre anni fa aveva perso il fidanzato in un incidente

SANTA MARIA A VICO – Aveva solo 25 anni Giulia Carfora, la ragazza che questa notte ha perso la vita in un terribile incidente stradale avvenuto in via Novanese. Guidava la sua Fiat Panda grigia quando, per motivi ancora in corso di accertamento (forse l’impatto contro un’altra auto), si è ribaltata sul cavalcavia. Con lei si trovava anche sua cugina, ferita.

Solo tre anni fa Giulia aveva perso il fidanzato, di Maddaloni, in un incidente stradale.

Un dramma che colpisce una famiglia che ha già dovuto affrontare, in passato, il lutto della perdita della mamma e del fratello.

Giulia lascia il padre.