TRAGICA FESTA DELLA DONNA. Investe e uccide una giovane scesa dall’auto per comprare una mimosa. ARRESTATO 22enne

AVERSA – E’ stato tratto in arresto l’ uomo che ieri in Viale Europa ad Aversa alla guida della sua vettura ha investito e ucciso sul colpo una giovane donna ucraina, residente a Caserta, mentre era appena scesa dalla sua vettura e si stava dirigendo verso un venditore ambulante per comprare della mimosa (LEGGI QUI). L’uomo alla guida dell’auto e la donna che era con lui dopo aver investito la giovane hanno abbandonato la vettura e si sono dati alla fuga. Le forze dell’ordine intervenute sul posto si sono messe subito al lavoro rintracciando nella serata di ieri la coppia che era scappata. Individuato e tratto in arresto, un 22enne di Trentola Ducenta, per omicidio stradale mentre la 19enne che era con lui è stata denunciata per omissione di soccorso. A causare la disgrazia potrebbe essere stata l’alta velocità. L’uomo è agli arresti domiciliari in attesa di convalida del fermo.