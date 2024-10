Trovato cadavere in casa: era lì da giorni

FRANCOLISE – È bastato entrare in casa ai sanitari del 118 per rendersi conto che non c’era molto da fare per salvare l’uomo che viveva in questa abitazione nei pressi del cimitero di Francolise.

Era infatti morto da giorni il 59enne rinvenuto ieri dagli operatori sanitari, intervenuti dopo che i familiari dell’uomo avevano chiamato le forze dell’ordine.

Il 59enne era irrintracciabile da un po’. Dopo aver aspettato un paio giorni senza risposta, i parenti hanno chiesto aiuto alle autorità, scoprendo poi la tragica fine dell’uomo.