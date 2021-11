Trovato morto nella sua abitazione: era un noto dj

CASAGIOVE/SAN MARCO EVANGELISTA (Lidia e Christian de Angelis) Terribile trovato uomo senza vita in casa, da quasi una settimana. Ieri intorno a mezzogiorno è stato rinvenuto il corpo senza vita del 50enne Francesco Carozza, noto a tutti come DJ FOX, originario di San Marco Evangelista, ma da poco trasferitosi a Casagiove. L’uomo da un pò di tempo stava vivendo un periodo difficile, dicono quanti lo hanno conosciuto. Un uomo solare, simpatico e grande appassionato di musica, aveva lavorato come dj presso il MED, e fatto ballare tanti. Ieri alcuni vicini allarmati per il forte cattivo odore proveniente dall’appartamento sito in via della Libertà a Casagiove, hanno allertato i soccorsi, che giunti sul posto, una volta entrati nell’abitazione hanno rinvenuto il corpo senza vita dell’uomo. Sul posto anche i carabinieri, che hanno informato il magistrato di turno e il medico legale, è stato disposto l’esame autoptico, in quanto dato l’avanzato stato di decomposizione, del corpo, morto probabilmente da 10 giorni, non è possibile risalire alle cause del decesso, solo dopo sarà possibile restituire la salma ai familiari per i funerali. L’uomo era molto conoscito e apprezzato, sono tutti sotto shock per l’accaduto.