Truffa telefonica da un falso dipendente del Comune, allarme in città

Ad avvertire i cittadini la stessa amministrazione: diffidate da chiunque si proponga quale impiegato del servizio sociale. Si raccomanda la massima attenzione”.

CAPUA L’allarme giunge direttamente dal Comune. E’ in atto una truffa telefonica. “Dalle numerose segnalazioni giunte dagli utenti è emerso che diversi cittadini sono stati contattati telefonicamente da un numero privato che chiedeva informazioni riservate e/o il numero del conto corrente e fissava appuntamenti presso gli uffici comunali.

Ricordiamo che gli operatori comunali nei rapporti con l’utenza utilizzano solo ed esclusivamente la linea telefonica comunale e non richiedono mai il numero del conto corrente per telefono. Si raccomanda alla cittadinanza che se si ricevono telefonate da un numero privato che si propone quale dipendente del Servizio Sociale del Comune di Capua potrebbe trattarsi di una truffa telefonica. Si raccomanda la massima attenzione”.