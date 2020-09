TUTTI I CARTELLONI DEL “PARTITO ANIMATO” per Orazio Presidente. Pollon, Lady Oscar, Goku, Pollon, Homer e Puffetta candidati alle elezioni

CASERTA – Nel bel mezzo della campagna elettorale, in vista del voto del prossimo 20 e 21 settembre, per le strade di Caserta sono spuntati i curiosi cartelloni del Partito Animato per Orazio Presidente. Quel che salta all’occhio è che i candidati non sono i “soliti” politici, ma alcuni dei personaggi cult dei cartoni animati che recitano slogan a dir poco irriverenti.

A partorire l’idea è stata una brillante agenzia di comunicazione e marketing, la Ratio Comunication, che spiega così la sua iniziativa: “Volevamo solo dimostrare che, nel marasma comunicativo a cui siamo continuamente esposti, con una giusta strategia di marketing, sebbene “analogica”, è ancora possibile stupire, far parlare di sé e perché no strappare un sorriso».

E un divertente N.B.: “Nessun candidato è stato maltrattato per questa campagna”.