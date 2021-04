CASTEL VOLTURNO – Un corteo di giovani ha voluto ricordare Francesco Marmo, il 17enne di Castel Volturno morto nello scontro avvenuto in via Falcone, nel pomeriggio di sabato scorso (LEGGI QUI UNO DEI NOSTRI ARTICOLI). Tanti palloncini bianchi, magliette con la stampa di Francesco hanno attraversato il paese da viale Lenin fino al punto dove il giovane si è schiantato. “Non ci sono addii per noi. Ovunque tu sia sarai sempre nei nostri cuori…Kekko“, recitava uno degli striscioni.