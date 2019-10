VELARDI spedisce a “Il Mattino” altri 17mila euro presi dalle tasche dei cittadini

MARCIANISE – È evidente, vista la recentissima liquidazione dei rimborsi per altri quattro mesi di permessi retribuiti a “Il Mattino”, che l’ex sindaco Velardi non è preoccupato dell’indagine in corso sulla vicenda degli oltre 200mila euro sborsati dal Comune di Marcianise nei primi tre anni del suo mandato da primo cittadino, al centro di un esposto presentato dagli allora consiglieri di opposizione alla Procura della Repubblica e alla Corte dei Conti: (CLICCA QUI).

Altri quattro mesi di rimborso, dunque, precisamente relativi ai mesi di aprile, maggio, giugno e luglio 2019, sono stati elargiti dalla città di Marcianise al giornale del quale Velardi è dipendente: quasi 17mila euro complessivi, il cui dettaglio potrete leggere nelle determine che alleghiamo in calce.

La peculiarità di questi rimborsi, inoltre, è che sono stati liquidati a pochi giorni di distanza tra di loro e subito prima del consiglio comunale che ha decretato la fine dell’amministrazione Velardi.

determina_n_156

determina_n_159