VIOLENZA A MARCIANISE. Movida da paura: maxi rissa tra due “branchi” di ragazzi in via Marchesiello

MARCIANISE – Ormai i sabato sera nelle nostre zone sono diventati una vera e propria scommessa: i ragazzi escono di casa sicuramente, ma non si sa se ritorneranno interi a casa o se, addirittura, ci torneranno in una bara, così com’è purtroppo successo al 18enne Gennaro Leone, ucciso un paio di settimane fa, nel pieno centro di Caserta, da una letale coltellata. Ieri notte l’ennesimo capitolo, stavolta in via Marchesiello a Marcianise. Solito schema: due branchi si sono affrontati in una maxi rissa che ha seminato terrore tra chi lì si trovava soli per trascorrere qualche ora spensierata. Ormai la misura è colma. Chi abita nelle aree in cui si sviluppano le varie movide restano rintanati un casa, limitati nella loro libertà da chi ne ruba un pezzo con atti di violenza. Ma anche i commercianti, peraltro già reduci dall’anno e più di chiusure, sono preoccupatissimi. Rischiano pure loro l’incolumità e per di più questi episodi sono destinati a disincentivare in molti a uscire di sabato sera o comunque a frequentare certe zone, con conseguente riduzione degli incassi da parte di imprenditori commerciali che hanno puntato e investito sull’offerta indirizzati ai giovani del sabato sera.