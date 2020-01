CASAGIOVE. TORMENTONE PALAZZETTO. Con una supercazzola il sindaco fa nominare un assistente Rup per scoprire l’acqua calda

CASAGIOVE (g.g.) – Non è assolutamente nostra intenzione cercare peli nelle uova, né portare avanti attacchi pregiudiziali nei confronti del sindaco Roberto Corsale e la sua amministrazione, aspettiamo con ansia di poter scrivere una cosa positiva sull’attività. Noi siamo concettualmente contrari agli sprechi e alla proliferazione degli incarichi e delle consulenze esterne che il più delle volte rispondono solo a necessità clientelari. Se poi queste riguardano una sorta di vice-Rup che dovrebbe fare non si sa che cosa perché dalla determina che sembra una riproduzione una mitica supercazzola del film Amici Miei, non si capisce un tubo, è chiaro che noi qualcosa dobbiamo scrivere. Perché non si tratta di una roba da poco ma di una nomina remunerata di un assistente al Rup che dovrebbe fare chissà che cosa inerentemente alla “verifica degli esatti adempimenti scaturenti dalla convenzione”. Detta così, solo noi di CasertaCE che ci siamo occupati profondamente della materia possiamo intuire che questo vice-Rup dovrebbe prendere la convenzione del Palazzetto del sport e controllare se il gestore, cioè quella società di cervino che fa riferimento a De Mauro, la stia più o meno rispettando e osservando, a partire dalla vicenda delle attività complementari (bar, palestra ecc.) che sono evidentemente in contrasto con l’articolo 18 della convenzione (CLICCA PER LEGGERE IL NOSTRO CONTRIBUTO GIORNALISTICO).

Ma perché ci vuole un assistente del Rup che arriva da Serino, in provincia di Avellino, per controllare adempienze e inadempienze contrattuali? Perché non lo può fare un Rup direttamente, cioè un dirigente? Magari utilizzando lo strumento del sopralluogo e di una relazione dei vigili urbani su fatti specifici che non hanno certo bisogno dell’interpretazione di un esterno esperto? ecco, queste sono le cose poco chiare con cui il sindaco Corsale si butta letteralmente la zappa sui piedi. se la posizione del comune è trasparente, si facciano questi controlli son sobrietà e velocità, evitando questi bizantinismi da supercazzola, per l’appunto che gettano ulteriori ombre su una situazione già di per sé connotata da tante questioni poco chiare.

