CASERTA ALLE ELEZIONI. Ora Del Monaco lo dice forte e chiaro: NO a Marino, in un documento senza la firma di Agostino Santillo

Il senatore di Casapulla vorrebbe accordare se stesso, ma soprattutto i valori di Cinque Stelle, con il bilancio operativo del sindaco uscente. Ma chi ha fatto opposizione, spendendo energie e molti contenuti, questa figuraccia non intende farla

CASERTA – Il generale Antonio Del Monaco, deputato Cinque Stelle, eletto nel collegio uninominale di Caserta capoluogo, non ha fatto alcun riferimento, nella breve intervista che ci ha rilasciato ieri (CLICCA QUI) all’esistenza di posizioni che, da Cinque Stelle, vedrebbero in Carlo Marino un’opzione possibile per le prossime elezioni comunali.

Subito dopo l’intervista e la pubblicazione della nostra nota di commento che l’accompagnava (CLICCA QUI) Del Monaco ha avvertito l’esigenza di mettere nero su bianco quella che è la posizione sua e, riteniamo a questo punto, del Movimento.

Lo ha fatto con il comunicato che pubblichiamo in calce.

Anche in questo caso, non fa riferimento a posizioni difformi ma ribadisce le ragioni della coerenza e della piena convinzione dei giusti motivi che hanno ispirato, almeno per quanto lo riguarda, tre anni pieni di battaglie e di denunce, nei confronti della politica del sindaco Carlo Marino.

Si intravede solo un segno di una polemica interna che, se c’è, è tenuta lontana dai riflettori.

Il comunicato è così firmato: “I parlamentari del territorio”. Dunque Marianno Iorio, Antonio Del Monaco e Nicola Grimaldi, ribadiscono chiaramente il loro NO.

Ora, se è ero che una Del Sesto da Pietramelara può essere anche considerata una parlamentare di un territorio non direttamente attinente, concettualmente e politicamente contiguo a quello di Caserta capoluogo, lo stesso non si può dire per il senatore Agostino Santillo da Casapulla, che in questi anni, al contrario del generale Del Monaco, ha intrattenuto rapporti sempre molto cordiali e costruttivi con Carlo Marino, salvo poi diventare permaloso nel momento in cui ha presentato la solita querela nei nostri confronti, come se noi potessimo farci intimidire da un’iniziativa del genere, quando abbiamo segnalato che quella cordialità, manifestatasi in alcune riunioni riguardanti il Macrico, si era tradotta, almeno relativamente alle parole spese a quel tavolo, anche in una visione comune a quella di Marino.

Il che, se è legittimo rispetto alla persona di Agostino Santillo, è esattamente il contrario di tutto ciò che il Movimento Cinque Stelle è stato e di tutto ciò che dice ancora di essere.

E sono queste ragioni che rendono forte, coerente, così come abbiamo scritto ieri, la posizione di Antonio Del Monaco, a cui si sono aggiunti Marianna Iorio e Nicola Grimaldi, rispetto alle scelte che dovranno essere fatte di qui alla presentazione dei candidati alle prossime elezioni comunali di Caserta.

IL COMUNICATO – “Appoggio a Marino? Facciamo chiarezza.

Da giorni, ormai, si rincorrono voci di corridoio che parlano di alleanze, di appoggi, del sostegno che il M5S pare abbia dato a Carlo Marino, attuale sindaco di Caserta, per le prossime elezioni.

Non è corretto: sono notizie inesatte, parziali, frammentarie e assolutamente non ufficiali.

Gran parte del Movimento sta dialogando da mesi con la parte sana della politica casertana, con le liste civiche che hanno seriamente a cuore il bene e il futuro della città: Marino non ne fa parte.

I parlamentari del territorio, e dunque, Marianna Iorio, Antonio del Monaco e Nicola Grimaldi, ribadiscono chiaramente il loro NO!

Non vogliamo portare avanti chiacchiere inutili e gettare la gente nella confusione, in balia di errate notizie.

Noi continuiamo a seguire la strada che ci ha condotti nel Movimento: la strada della trasparenza, dei valori, del servizio, della politica con la P maiuscola, sempre e comunque.

Ci dissociamo pertanto da coloro che hanno intenzione di intraprendere un percorso diverso. Attendiamo fiduciosi di conoscere in brevissimo tempo anche il responso di Giuseppe Conte, nuovo leader del Movimento, dopo che gli abbiamo sottoposto tutte le criticità che salterebbero fuori da un’alleanza con Marino.

On. Antonio DEL MONACO

On. Marianna IORIO

On. Nicola GRIMALDI”