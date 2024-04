CASERTA. INCIDENTE SUL LAVORO. Volo di 2 metri, dipendente di un market finisce in ospedale

E’ il terzo incidente, nella nostra provincia, negli ultimi 3 giorni

CASERTA – Anche oggi siamo qui a notiziarvi dell’ennesimo incidente sul lavoro nella nostra provincia. Solo due giorni fa un operaio è rimasto ferito durante le ore di lavoro nello Stir dell’Amministrazione provinciale a San Tammaro ( CLIKKA E LEGGI ) , e proprio ieri una giovane di Piedimonte Matese è rimasta ferita in una gelateria del posto ( CLIKKA E LEGGI ) . Teatro, questa volta, un market nel popoloso quartiere Cappiello a Caserta dove, sempre nella giornata di ieri.

Una 25enne, per cause ancora in corso di accertamento e sulle quali sono in corso accertamenti da parte degli ispettori sul lavoro, è precipitata da un’altezza di 2 metri

Lanciato l’allarme, da parte dei colleghi e dei responsabili, sono giunti sul posto in sanitari del 118. La giovane è stata dunque trasportata al pronto soccorso dell’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano affidata alle cure dei medici