CASERTA. L’Iperion vuole altri 1000 mq di negozi. Il comune scende a patti con il centro commerciale

CASERTA – E’ dal 2014 che il centro commerciale Iperion sta chiedendo di ampliare il proprio spazio di vendita. Poco più di mille metri quadrati, quota minore al 20% dell’intero complesso (6.540 mq), allargamento che, essendo inferiore alla percentuale appena citata, non prevederebbe la Conferenza dei servizi e quindi un iter burocratico più lungo. La richiesta venne prima respinta nel 2015 dal dirigente alle attività produttive, poiché ritenuta in contrasto con la destinazione urbanistica ma, dopo l’intervento del Tar prima e del Consiglio di Stato poi, è stato annullato il diniego presentato da Palazzo Castropignano, che non ha presentato ricorso, accettando, di fatto, la scelta dei giudici del secondo grado amministrativo.

In questi giorni, la Giunta comunale di Caserta ha approvato un protocollo d’intesa, sul quale basare la futura convenzione tra la città e l’Iperion. In base al patto che verrà stipulato, il centro commerciale si occuperà della riqualificazione delle aree verdi esistenti nella zona parcheggio e ricollocare gli spazi interni al centro commerciale. Inoltre, sarà l’Iperion a ristrutturare il bistrattato campo di basket a due passi dall’Istituto Giordani e dovrà realizzare le opere di urbanizzazione in va Borsellino e, in particolare, il prolungamento dello spartitraffico esistente, per tutta la lunghezza del centro commerciale, nonché una rotatoria tra via Borsellino e via Falcone.

