IL NOME. Picchia la nonna per estorcerle denaro e la manda in ospedale, condannato

Il 40enne ha già scontato la pena e torna in libertà.

MADDALONI. Lo scorso giugno veniva tratto in arresto da militari in servizio presso la Stazione Carabinieri di Maddaloni, perché gravemente indiziato dei reati di tentativo di estorsione, aggravato dall’uso delle armi e di avere commesso il reato in danno di persona ultrasessantacinquenne. Nel corso delle indagini, si appurava che Antonio Cerreto, 40enne di Maddaloni, avrebbe malmenato una sua parente, colpendola violentemente con pugni di inaudita violenza, tanto da costringerla a richiedere l’intervento del 118, il cui personale la trasportava presso l’ospedale di Marcianise, dove le venivano refertati gravi traumi al capo e lesioni, giudicate guaribili in giorni 25.

Inoltre, lo stesso Cerreto, veniva denunciato anche per una serie di estorsioni, consumate in danno di altri suoi parenti, allo scopo di procurarsi denaro sufficiente per l’acquisto di ingenti quantitativi di stupefacente. Accolta richiesta di rito abbreviato, avanzata dal suo avvocato Mario Corsiero, Cerreto ieri è stato assolto dal reato di tentativo di estorsione e da tutte le altre estorsioni che gli venivano contestate. Il giudice lo ha però ritenuto responsabile del reato di lesioni personali in danno della nonna, condannandolo alla più blanda pena di sei mesi di reclusione che, peraltro, l’imputato ha anche espiato in regime di custodia cautelare (il pm aveva chiesto una condanna a 6 anni e 6 mesi).

Conseguentemente, il Gip ha disposto la immediata liberazione dell’uomo.