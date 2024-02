LE FOTO. Raid nel parcheggio dell’Eurospin: depredate 6 Mercedes

Il colpo avvenuto nella serata di ieri.

SANTA MARIA CAPUA VETERE. Sei automobili depredate nel giro di pochi minuti. E’ accaduto nella serata di ieri nel parcheggio che si trova nei pressi del supermercato Eurospin: “Alcuni banditi hanno rotto i vetri di ben 6 Mercedes-Benz – scrive un automobilista in un post pubblicato sulla pagina Facebook Ciò che vedo in città Smcv – rovistando tra sedili e cruscotti e hanno rubato solo qualche paia di occhiali. Ma che schifo, ma a che siamo arrivati. Peccato che non siamo riusciti a bloccarli, visto che stavano scioperando sulla rotonda e siamo intervenuti sentendo l’antifurto di una macchina. Da precisare – sottolinea – che a 50 metri c’erano 3 pattuglie tra polizia e carabinieri a controllare il presidio degli agricoltori”.