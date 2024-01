RILEGGI IL LIVE. MONOPOLI-CASERTANA 1-2. Prova di forza dei falchetti, resiste l’imbattibilità. Continua la rincorsa alla Juve Stabia

La Casertana dimostra le proprie qualità e vince una partita che si era fatta ardua per i falchi dopo la rete del pari di Cristallo. Bravo e fortunato Casoli, fenomenale Curcio su un’azione altrettanto spettacolare. I rossoblù mantengono il punto di vantaggio sul Picerno e accorciano momentaneamente a -4 sulla Juve Stabia, impegnata domani sera contro il Monterosi Tuscia.

SEGUI LA DIRETTA LIVE DEL MATCH

FINE SECONDO TEMPO

90’+5 Sfira fischia tre volte, la Casertana sbanca il ”Veneziani” di Monopoli per 1-2

90’+4 Gestione magistrale della Casertana in questo recupero, palla sempre dei rossoblù

90′ Annunciati 5′ di recupero

85′ Si copre Cangelosi: esordisce Bacchetti per il marcatore Alessio Curcio

84′ Ultimo cambio di Taurino: Riccardi subentra a Vassallo

84′ GOL CASERTANA! Azione da manuale dei falchi, costruiscono a destra Damian e Carretta, apertura per Tavernelli che lascia sfilare a Curcio che insacca e manda in vantaggio i falchi

82′ DE PAOLI! Cross deviato messo in mezzo da Starita e da dentro l’area piccola non converte la palla gol il nuovo entrato

77′ Ammonito Di Benedetto per un fallo su Carretta

76′ Starita accelera sulla fascia sugli sviluppi di un dubbio fuorigioco, mette in mezzo per De Paoli che, con deviazione sorprende Venturi e trova il palo esterno

74′ Forze fresche per Taurino: Spalluto e Barlocco fanno spazio a De Paoli e Di Benedetto

67′ GOL MONOPOLI! Punizione dal lato battuta da Starita, salta più in alto di tutti Cristallo che batte Venturi e segna la sua prima rete in campionato

66′ Ammonito Curcio che stente Di Benedetto ai limiti del perimetro laterale dell’area di rigore. Starita sul pallone, occasione ghiotta per i pugliesi

65′ GOL CASERTANA! Palla che arriva tra i pedi di Casoli che mette un cross, forse mal interpretato dalla difesa pugliese che lascia sfilare e la sfera si insacca sul secondo palo. Non sembrano esserci state deviazioni, perciò gol a Giacomo Casoli

62′ Botta da fuori di Anastasio che finisce altissima sopra la traversa

61′ Che rischio per il Monopoli! Fazio nel retropassaggio calibra male la direzione e costringe Perina a rinviare in scivolata con Curcio a due passi

59′ Due cambi anche per Cangelosi: Entrano Casoli per Toscano e Carretta per Taurino

57′ TAURINO! Botta rasoterra dal limite dell’area che fa tremare Perina. Si salva in calcio d’angolo il portiere del Monopoli

56′ Due cambi per Taurino: escono D’Agostino e De Risio per Borello e Iaccarino

54′ Grande spunto di Anastasio che mette in mezzo una palla tesa e bassa per Taurino che si coordina male e non c’entra lo specchio. Sulla conclusione mal calibrata prova ad arrivare Toscano che spara alle stelle nel tentativo di salvare la sfera

48′ Si rialza il numero 11 dei falchi, pienamente in grado di continuare

47′ A terra Tavernelli per un contrasto duro con Cristallo sulla fascia, Sfira decide di non fischiare

SECONDO TEMPO INIZIATO

Prima frazione singolare tra Monopoli e Casertana: i falchi iniziano con ritmi forsennati, poi entrambe le squadre si accontentano del possesso palla. Difficile l’impostazione per i biancoverdi, si sbloccano i movimenti offensivi dei rossoblù nel finale.

FINE PRIMO TEMPO

45′ Sfira fischia due volte, addirittura con qualche secondo d’anticipo, finisce 0-0 il primo tempo di Monopoli-Casertana

41′ Ammonito Vassallo per un contrasto prolungato su Tavernelli dopo la concessione del vantaggio da parte dell’arbitro

34′ Palla messa in mezzo da Calapai, la difesa del Monopoli lascia sfilare sul secondo palo dove spunta Tavernelli che prova l’incornata. Ancora ottimo l’intervento di Perina sul numero 11

32′ TAVERNELLI! Azione che sembrava sterile, poi l’esterno dei falchi si gira e mira la porta, lasciando partire la botta da oltre venticinque metri. Provvidenziale l’intervento in volo di Perina

26′ Palla vagane in difesa, Fazio non gestisce bene il pallone di testa e si fa anticipare da Curcio che, però, non controlla la sfera. Comoda presa per Perina in uscita

21′ Si ripetono le scene già viste: la Casertana gestisce il pallone, ma non arrivano le conclusioni. I pugliesi pasticciano in fase offensiva, complice l’assetto estremamente difensivo della squadra di Taurino

10′ Varie occasioni per la Casertana che gestisce rapidamente le manovre offensive con verticalizzazioni e tocchi di prima. Il Monopoli è schiacciato nella propria metà campo

4′ Uno-due interessante tra Tavernelli e Taurino, il numero 11 dei falchi prova anche ad andare in porta da distanza improponibile. Si ripartirà dal fondo

1′ Al via il match

Le formazioni ufficiali:

MONOPOLI (4-2-3-1): Perina; Viteritti, Fazio, Ferrini, Barlocco; De Risio, Vassallo; Cristallo, D’Agostino, Starita; Spalluto. Roberto Taurino

CASERTANA (4-3-3): Venturi; Calapai, Soprano, Sciacca, Anastasio; Damian, Proietti, Toscano; Tavernelli, Taurino, Curcio. All. Vincenzo Cangelosi

Con le feste ormai terminate ritorna in campo la Serie C e ritorna in campo la Casertana, impegnata nella trasferta di Monopoli per continuare il filone positivo del girone d’andata. I falchi avevano chiuso l’anno al secondo posto in solitaria, con una striscia di risultati positivi che continua dal 16 Ottobre, data dell’ultima sconfitta con l’Avellino. Per il Monopoli, invece, è tutt’altro che un momento positivo: quattro sconfitte e un pareggio nelle ultime cinque gare e un cambio in panchina che sembrava necessario.

Cangelosi farà a meno di Celiento, ma potrà utilizzare il nuovo arrivato Bocchetti; Taurino, al contrario, avrà una rosa completa a sua disposizione. 1-1 il risultato dell’andata, a Bogdan Nicolae Sfira la direzione del match.