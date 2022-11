Nascondeva nel marsupio 94 grammi di hashish, 14enne fermato e denunciato dalla Guardia di Finanza

E’ accaduto ieri pomeriggio in via Torricelli a San Nicola la Strada: il minorenne di San Prisco dovrà rispondere di possesso di stupefacenti ai fini dello spaccio.

SAN NICOLA LA STRADA Ancora una volta un minorenne fermato con un ingente quantitativo di droga, ancora una volta a San Nicola la Strada e, ancora una volta, grazie all’intuito ed alla professionalità degli uomini della Guardia di Finanza di Caserta (Sezione Operativa Pronto Impiego, gruppo Atpi).

E’ accaduto nel primo pomeriggio di ieri, 21 novembre: nel corso di un servizio di controllo del territorio, in via Torricelli le fiamme gialle hanno fermato e controllato un ragazzo, poi risultato minorenne, che nascondeva, in parte in un marsupio ed in parte occultati nel giaccone, ben 94 grammi di hashish. B.A.,

queste le iniziali del 14enne di San Prisco che, assistito dalla madre, è stato poi condotto presso il comando provinciale della Finanza: la droga è stata sequestrata e lui denunciato alla Procura per i Minori di Napoli, per violazione dell’art. 73, Dpr 309/90. Visto il quantitativo, infatti, è scattata la denuncia per possesso ai fini dello spaccio.

Non

è la prima volta, dicevamo, che un minore finisce nelle maglie della giustizia. Lo scorso settembre, sempre grazie ai controlli dei baschi verdi, un altro giovanissimo fu fermato nella cittadina alle porte di Caserta e denunciato per detenzione ai fini dello spaccio (clikka e leggi) . Allora si trattava di un sequestro di circa 73 grammi di “fumo” ad un 16enne. Ieri i militari si sono trovati di fronte ad un 14enne, poco più di un bambino, che nascondeva quasi cento grammi di droga. Aumenta il quantitativo e diminuisce l’età: giovanissimi che acquistano hashish per rivenderlo o per “dividerselo” in comitiva. Chi poi dà loro il denaro per acquistare la droga, è un altro interrogativo senza risposta.

Ciò che è evidente, in ogni caso, è che San Nicola la Strada ma, soprattutto, l’area della cosiddetta Rotonda sono ormai un vero e proprio supermarket della droga, alla portata di tutti. Facilissimo raggiungere i pusher che h24 sono pronti a vendere hashish, marijuana ed, anche, droghe pesanti. Ben vengano, quindi, i controlli in un territorio che andrebbe quotidianamente presidiato da Finanza, Polizia e Carabinieri se questi avessero, però, a disposizione un organico tale da poter assolvere a questo e ai tanti altri compiti a cui sono chiamati.