SAN NICOLA. Caso mensa dei bambini, faccia a faccia preside-genitori

SAN NICOLA LA STRADA (debora carrano) – Oltre all’incontro tra il sindaco di San Nicola la Strada, Vito Marotta, e alcune mamme, come raccontato nell’articolo pubblicato nel pomeriggio di ieri (LEGGI QUI ) , sempre venerdì si è riunito il consiglio d’istituto straordinario sulla questione mensa, immediatamente dopo la revoca dell’appalto alla New Food che gestiva la refezione nelle scuole della città. Il risultato certo, per adesso, è che per almeno 10 giorni il servizio di refezione scolastica sarà interrotto.

All’incontro con le mamme, la dirigente ha comunicato di aver appreso dal comune che si sta già provvedendo alla nomina di una nuova ditta, al fine di riprendere il tempo pieno. Per il momento però l’orario scolastico sarà modificato; in questi giorni e comunque entro domenica sera, sarà emessa apposita circolare in proposito.

Sono stati avviati anche i contatti con il provveditorato agli studi di Caserta e l’ufficio scolastico regionale, per trovare una soluzione. Il problema, in effetti, investe centinaia di famiglie, nelle quali sono soprattutto le donne lavoratrici ad avere grosse difficoltà.