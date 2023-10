Sparatoria nel rione, Buonpane tace davanti al giudice e resta in carcere

Convalidato l’arresto del 40enne.

SANTA MARIA CAPUA VETERE. Tace davanti al giudice Cristian Buonpane, il 40enne di Santa Maria Capua Vetere finito in manette per il tentato omicidio di Michele Fischetti, avvenuto nella tarda serata di lunedì 9 ottobre, raggiunto da un colpo di fucile al volto mentre era fermo, a bordo della sua auto, in via Firenze nel rione Sant’Andrea dei Lagni.

Oggi l’udienza di convalida dell’arresto, davanti al gip Emilio Minio, del tribunale di Santa Maria Capua Vetere. Ma di fronte alle accuse mosse dal sostituto procuratore Gerardina Cozzolino, Buonpane, difeso dall’avvocato Angelo Raucci, si è avvalso della facoltà di non rispondere. L’arresto, ovviamente, è stato confermato.

Pare che il tentato omicidio sia scaturito per una questione di droga. Buonpane, dopo la fucilata, è scappato a bordo di una Mercedes. Dopo meno di 24 ore, però, era già in manette, grazie al lavoro degli agenti del locale commissariato.