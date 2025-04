UN TERRIBILE DESTINO. Cristian aveva soccorso il papà, morto tre anni fa in un incidente sul lavoro

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

SANTA MARIA CAPUA VETERE – Torniamo a parlare del dramma colpisce che stanotte ha colpito la comunità Santa Maria Capua Vetere. Parliamo della morte di Cristian Cantiello, un ragazzo di 25 anni, che ha perso la vita in un terribile incidente stradale avvenuto lungo la Provinciale 229, non lontano dalla Reggia di Carditello, nel territorio di San Tammaro (CLICCA E LEGGI).

Secondo le prime ricostruzioni, Cristian avrebbe perso il controllo della sua moto, finendo contro una recinzione. L’impatto è stato violentissimo. I soccorritori del 118, arrivati sul posto, hanno subito capito la gravità della situazione: lo hanno intubato e trasportato d’urgenza in ospedale, ma purtroppo Cristian è morto poco dopo il ricovero.

La vicenda assume contorni ancora più tragici pensando alla storia della famiglia Cantiello. Nel dicembre del 2021, il padre di Cristian, Mario Cantiello, aveva perso la vita in un incidente sul lavoro. Aveva 59 anni ed era impiegato in un’impresa edile. Quel giorno stava lavorando in un cantiere a Capodrise quando è caduto da un’impalcatura. A soccorrerlo per primo fu proprio il figlio, Cristian, ma anche in quel caso la tragedia fu inevitabile (clicca e leggi la storia).

Due vite spezzate troppo presto, unite da un destino crudele che ha segnato profondamente una famiglia e un’intera comunità.

A bordo della moto c’era anche una ragazza di 27 anni, identificata con le iniziali B.A., sbalzata a diversi metri di distanza. Fortunatamente le sue condizioni non sono critiche: ha riportato una lussazione alla spalla ma non è in pericolo di vita.